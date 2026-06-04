映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ー メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京／東京都練馬区）では、ハリー・ポッターの誕生日である7月31日にあわせた「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の新商品を6月8日より発売する（※一部商品のみハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパ