俳優の内藤剛志が、6日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に出演。これまで50台以上の車を乗り継いできた内藤だが、実は「欲しかったけれど、あえて購入しなかった車」があると言う。そこで今回は、そんな車にスポットを当て、おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）の2人が“乗りたかったのに選ばなかった”真相に迫る。【写真】今見てもかっこいい…内藤剛志が興奮した48年前のマツダ“名