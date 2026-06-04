歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正・無編集”の音源が次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが「白は夢」のミュージックビデオをYouTubeに公開した。【動画】前代未聞!?Nakamura Hak「白は夢」ミュージックビデオミュージックビデオは、ただ白い画面が続く異色の仕上がりとなっており、概要欄の冒頭には「このMusic Videoは、8K画質で