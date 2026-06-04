俳優・三浦宏規＆高野洸がWキャスト主演・信役を務める、舞台『キングダムII-継承-』のオールキャスト総勢38人が解禁された。蒙武・カイネ・尾到・アンサンブルキャスト陣、そして舞台第1作えい政役キャストの小関裕太の声での出演が決定した。【写真多数】洗練されたアクション…山本千尋ら、豪華キャストビジュアル解禁本作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で連載20周年を迎える原泰久氏による人気漫画が原作。時は紀元