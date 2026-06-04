日本バレーボール協会（JVA）は4日、男子日本代表の2026年シーズン始動にあたり、ロラン・ティリ監督とキャプテンの石川祐希のコメントを発表した。 2026年はネーションズリーグ、アジア選手権、アジア競技大会と3つの国際大会を戦う日本代表。アジア選手権で優勝し2028年のロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得することが最大の目標となる。 5月から活動を始動していた日本代表だが、