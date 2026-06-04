アシックスジャパンは4日、男子日本代表の新ユニフォームを発表した。 2026年の国際大会から選手たちが着用するユニフォームのテーマは、呼吸や息づかいを表した「IBUKI」。日本の伝統工芸「伊勢型紙」から着想を得た意匠を施し、緻密でありながら儚さをあわせ持つ伝統美や技術へのこだわりを視覚的に表現している。 そして前回モデル同様、頂上（CHOJO）を意味するアシックスのデザイン「CJ LINE（シ