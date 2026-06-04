俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める、7月2日放送開始の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）の撮影がついに初日を迎え、W主演を務める田中＆古川のほか、主要キャストの前田公輝、INI・尾崎匠海らが続々クランクインした。【全身ショット】美しすぎる…！夫婦役を務める田中麗奈＆古川雄大本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル