MLB公式サイトは日本時間4日、5月の優秀選手を発表。ア・リーグの新人王には、ホワイトソックス・村上宗隆選手が選出されました。メジャー1年目を迎えている村上選手は、ここまで57試合に出場し、20本塁打を含む打率.240、41打点をマーク。この本塁打数はリーグ2位につけており、昨シーズンまで3年連続100敗超と低迷していたチームを地区2位に押し上げるなど、けん引しています。受賞の対象となった5月は、同5月30日までの26試合す