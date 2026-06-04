国に無登録で出資を勧誘して得た違法な報酬をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして警視庁生活経済課は4日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益仮装）の疑いで、コンサルティング会社「グローバルインベストメントラボ」の統括役で、会社役員大坂陽司容疑者（50）＝東京都港区元麻布＝を再逮捕し、新たに会社役員松村寛容疑者（62）＝東京都江東区豊洲＝を逮捕した。警視庁によると、大坂容疑者らは2014〜24年に約7300人