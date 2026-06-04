福岡県太宰府市で昨年7月、兄＝当時（57）＝を包丁で何度も刺し殺害したとして、殺人罪に問われた元警備員砥板直道被告（49）の裁判員裁判で、福岡地裁は4日、「殺意は強固で悪質だ」として、拘禁刑13年（求刑拘禁刑17年）の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。鈴嶋晋一裁判長は判決理由で、2本の包丁で50回以上刺し執拗だと非難した。一方で、母親の介護を巡り、対立していた兄から挑発的な言動を受けたといった