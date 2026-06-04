日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日発売、集英社）の先行カットが4日、公開された。今回公開されたのはアメリカの地でバスケットボールユニフォームに身を包み汗を拭うカット。藤嶌は「小学2〜3年生の頃に、1年間ほどミニバスをやっていた当時をちょっぴり思い出しました！ポニーテールもファンの皆さんから『好き』と言っていただくことが多いので見どころです！」とコメントを寄せた。26年5月発売の最新シングル