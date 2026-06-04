【モデルプレス＝2026/06/04】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）の第4弾・先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露◆藤嶌果歩、スポーティな姿披露アメリカの地でバスケットボールユニフォームに身を包んだ“かほりん”の様子をおさめた一枚。「実はミニバス経験者！？」運動後の“スポーティかほりん”を見ることができる。先行カット公