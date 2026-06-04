【モデルプレス＝2026/06/04】Snow Manの深澤辰哉が6月4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜あさ9時〜）に生出演。嵐メンバーと遭遇したことを明かした。【写真】スノ深澤・目黒＆嵐メンバーの貴重ショット◆深澤辰哉、嵐メンバーと遭遇5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。ジュニア時代から嵐と親交がある深澤は「