子猫の頃の愛猫たちの写真を見返していると…？あまりにも可愛すぎる寝姿が尊いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7万回表示を突破し、「ずっと見ていられる」「癒される」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：『3匹の子猫』がいっしょに眠った結果…たまらなく可愛い光景】 愛しの猫団子 Xアカウント「よもなぎ」に投稿されたのは、猫の『なぎ』くんと『よもぎ』ちゃ