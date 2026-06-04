保護された子猫をお家に連れ帰ったところ、先住猫さんが尊すぎる行動に！Xで投稿されると、記事執筆時点で410万回以上も表示され、「ちゃんと僕がお世話するから！って言ってますね」「猫が採用する事あるんだ…」「飼い主さんはお世話係確定ですねwww」といった声が寄せられました。 【動画：『保護した子猫』を家に連れて帰った結果…先住猫がとった『まさかの行動』】 保護された子猫を連れ帰ると… Xアカウント「スペ