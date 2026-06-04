猫がふみふみをしているときの理由3選 ふとんやクッションなど柔らかいものに乗った猫が、ふみふみするのは、もはやおなじみの行動です。 日常の何気ないしぐさとして見過ごしてしまいがちですが、猫はいったいどのような理由でふみふみしているのでしょうか。その理由を見ていきましょう。 1.赤ちゃん返りをしている ふみふみ行動のルーツは、赤ちゃん猫の時代からはじまります。ふみふみは、子猫が生