神戸市は、梅雨入りを前に災害への備えを呼びかけています。近年、梅雨入り前にも大雨災害が発生していることから、『くらしの防災ガイド』の配布時期を例年より早め、4月に全戸へ配布しました。ハザードマップを確認し、自宅周辺の浸水や土砂災害の危険性、避難所や避難ルートを事前に確認してもらうことが目的です。神戸市全戸に配布された『くらしの防災ガイド』そのほか、災害時に備え、飲料水や非常食、携帯トイレ、モ