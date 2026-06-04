テレビのインタビューや海外の舞台で、流暢に英語を話す日本人著名人を見て、思わず引き込まれた経験はないだろうか。きれいな発音や自然な表現、堂々とした立ち振る舞いを見ると、単に言葉が通じるだけではない、かっこよさや魅力を感じるもの。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、英語コーチングスクール「マネーイングリッシュ」と共同で、全国の男女1000人を対象に「憧