今日4日(木)〜8日(月)の5日間、新潟県新潟市南区で「白根大凧合戦」が開催されます。新潟県内は7日(日)にかけて高気圧に覆われ晴れの日が続き気温も上がり25℃を超える夏日となるでしょう。外出の際は熱中症対策を万全にお過ごしください。白根大凧合戦とは「白根大凧合戦」は、300年近くの歴史を持つ伝統の祭りです。言い伝えによれば江戸時代の中頃・元文2年(1737)、堤防の改修工事完成を祝って、白根(当時の新発田藩側)の人々が