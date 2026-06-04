キャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できる「Desktop Mate」から、テキスト読み上げ・歌声合成ソフトウェアのVOICEVOXのキャラクターである「春日部つむぎ」がDLCとして登場しました。どんなボイスやモーションを楽しめるのか早速使ってみました。Steam：Desktop Mate 春日部つむぎ DLChttps://store.steampowered.com/app/4640430/Desktop_Mate__DLC/「Desktop Mate 春日部つむぎ DLC」のボイスやモーションは以下のムービ