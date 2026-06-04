検察は不起訴の理由を明らかにしていない──。事件報道で、こんな一文を目にしたことはないだろうか。逮捕や書類送検の際には大きく報じられたのに、その後に不起訴となっても、なぜ起訴されなかったのかはわからない。しかし、「嫌疑なし」か「起訴猶予」かで、意味は大きく異なる。そんな中、最高検察庁は昨年12月、不起訴理由の公表を積極的に検討するよう全国の検察庁に指示した。あれから半年。検察の運用は本当に変わったの