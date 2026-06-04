今年秋のアジア大会のクリケット会場がある愛知県日進市で4日、刃物を持った不審者を想定した訓練が行われました。クリケットの試合会場となる日進市の公園で行われた訓練には、警察や市の職員などおよそ30人が参加しました。訓練は、手荷物検査の列に並んでいた男が刃物でスタッフに襲い掛かった想定で始まり、盾や警棒を使って男を取り押さえるまでの流れや、さすまたの使い方などを確認しました。愛知警察署の担当者：「