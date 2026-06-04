日本代表がANAのチャーター機で現地へ移動した日本サッカー協会（JFA）は6月3日、日本代表のANAのチャーター機での機内の様子を公開した。リラックスした選手たちの姿にファンからは「リラックスしている感じがめっちゃいいです」「ピースしてるのかわいすぎ」と反響が沸き起こっている。公開された写真では、伊東純也（ゲンク）、中村敬斗（スタッド・ランス）、小川航基（NECナイメヘン）といった面々が機内で過ごす貴重なプ