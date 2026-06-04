ジョディ・フォスターがフランス映画初主演を務めた映画『プライベート・ケース』より、予告編映像が解禁された。【写真】夫の尋常ならざる態度妻の死は本当に事故？『プライベート・ケース』予告編本作は、カンヌ国際映画祭正式出品をはじめ、世界各国の映画祭で高い評価を獲得したフレンチ・ミステリー。今年3月に渋谷で開催されたフランス映画祭ではオープニング作品としてジャパンプレミア上映され、チケットは発売直