プロ野球・埼玉西武ライオンズ（当時は西武ライオンズ）で活躍し、日本人初の内野手メジャーリーガーとしても知られる松井稼頭央が3日までにInstagramを更新。愛娘でタレント・松井遥南が映ったオフショットを披露した。【写真】元巨人大エース、“ヤンキースレジェンド”と2ショット松井が「今夜はお肉の焼き係！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはキッチンで肉を焼く松井の背後で、笑顔でアボガドを掲げる愛娘の