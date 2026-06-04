NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が2日にInstagramを更新。グラビア撮影のオフショットを披露した。【別カット】ビキニ姿で弾ける笑顔本郷が「人生初の五島列島に行ってきたよ〜」と投稿したのはグラビア撮影のオフショット。写真には、自然の中で佇むノースリーブ姿や海をバックにしたソロショット、さらにビキニ姿も収められている。投稿の中で本郷は五島列島について「自然豊かで海も綺麗で素敵な場所でした」と振り返