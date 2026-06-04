見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第49回）が4日に放送され、万作（飯尾和樹）が意外な一面を見せると、ネット上には「後方に投げたらタイガースープレックス85」「関根勤さん仕込みのサブミッションか？」といった声が集まった。【動画】素早く弥吉（山口祥行）のバックをとる万作（飯尾和樹）『風、薫る』第50回