高知市の神田小学校で5月、在校児童や保護者など約1850人分の個人情報が漏洩した可能性があることがわかり、6月3日の夜、保護者説明会が開かれました。3日午後6時から保護者への説明会が開かれた高知市の神田小学校です。学校によりますと、5月28日、教員が職員室でインターネットにつながった共有パソコンを操作していた所、画面に警告を知らせる表示が出たため、教員は不具合を解決しようと 表示された010から始まる電話番