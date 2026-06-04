☆阪神―西武（１８：００・甲子園）阪神＝西勇、西武＝平良西武の平良は開幕から８試合に登板して３勝１敗の防御率０・６８。このうち５試合で７回以上を無失点に抑えるなど、安定した投球を続けている。５月１５日の日本ハム戦は７回を無失点。今年の交流戦初登板となった同２６日のヤクルト戦も、８回を投げて相手に得点を与えず、現在は１５イニングで無失点を継続中だ。交流戦は通算２９試合の登板で２勝１敗の防御率０