タリーズコーヒーから、〆パフェ気分で楽しむ果実感あふれる夏のご褒美フローズンが登場。「国産白桃のとろっとピーチシェイク」と「国産メロンの食べごろメロンシェイク」の2種類が期間限定で販売されます☆ タリーズコーヒー「国産白桃のとろっとピーチシェイク／国産メロンの食べごろメロンシェイク」 価格：各730円(税込)サイズ：Tallサイズのみ発売日：2026年6月10日（水）販売店舗：全国のタリーズコーヒー