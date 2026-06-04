テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが、キュートな衣装ショットを公開した。森山アナは４日までに自身のインスタグラムを更新。「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！台風６号のニュースを中心にお伝えしました」と記し、スタイルの良さが際立つ白いパンツ姿で、トップスの裾を両手で持ち上げでポーズを取る全身ショットなどをアップ。「まだまだ油断せず、最新の気象情報をご確認ください明日