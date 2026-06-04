◇NBAファイナル第1戦スパーズ95ー105ニックス（2026年6月3日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決める「NBAファイナル2026」が3日（日本時間4日）から開幕した。最終Qに男性ファンが乱入するアクシデントが起こった。今年のNBA王者を決めるファイナルシリーズ開幕戦。最終Qまで大接戦の展開となった。しかしアクシデントが起こった。最終Q残り7分を切って、スパーズが攻めるタイミングで男性ファンがスマホ