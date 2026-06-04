栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、警察が、逮捕された少年4人と夫婦を強盗殺人未遂容疑で再逮捕する方針を固めたことがわかりました。先月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、実行役とみられる少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者、リクルーター役とみられる高校生1人が逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、警察は少年4人と竹前容疑者夫婦を富山さん