お笑いコンビ「カナメストーン」が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。プライベートの話でドン引きさせた。芸能界屈指の仲良しコンビとして「キャイ〜ン」「マユリカ」とともに登場。ブッチギリの相方愛でドン引きさせたのが「カナメストーン」の山口誠（39）と零士（39）だ。中学からの同級生で、現在に至るまで「2階建ての一軒家に17年一緒に住んでます」と笑顔。キャイ〜ン・天野ひろ