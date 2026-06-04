◇競泳日本選手権第1日（2026年6月4日東京アクアティクスセンター）男子50メートルバタフライ予選で、6組を泳いだ日本記録保持者の光永翔音（中大）が23秒28の全体1位で、午後の決勝進出を決めた。光永はせきの症状を抑える薬に禁止物質のツロブテロールが含まれていたとして、ドーピング違反で昨年11月から今年3月まで資格停止処分を受けていた。2日に日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が公表後、初のレースを終え、「