タレントの紗栄子（39）が2日、Instagramを更新。愛する“仲間”が天国へ旅立ったことを明かした。【映像】紗栄子、愛馬との思い出動画2020年9月、紗栄子は栃木県にあった『アイランドホースリゾート那須』という牧場を『NASU FARM VILLAGE』と名称変更し、運営に携わることを報告。殺処分になる馬たちのセカンドライフを築くなど、保護した馬たちがのびのびと暮らせる環境作りを行ってきた。紗栄子、愛馬が天国へ旅立ったこと