◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回の第3打席も四球で出塁し、3打席連続で出塁した。5−0の4回1死二塁の第3打席は相手先発・ギャレンの球を見極め四球で出塁。好機を広げたが、後続が倒れ無得点だった。初回の第1打席は二塁への内野安打を放って7試合