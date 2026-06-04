アメリカ国務省はイスラエルとレバノンの両政府が停戦の履行に合意したと発表しました。【映像】イスラエルとレバノン停戦合意 （声明発表の瞬間）ワシントンで2日から3日にかけてイスラエルとレバノン、交渉を仲介するアメリカの3カ国による高官級協議が開かれました。アメリカ国務省は3日「アメリカ主導の交渉の結果、イスラエルとレバノンは停戦の履行に合意した」とする共同声明を発表しました。声明では、親イラン武