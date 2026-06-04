きょうの県内は雲がかかっていますが富山市では夏日になる見込みです。このあとも、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で、雲の多い空模様ですが、晴れ間の出るところが多い見込みです。きょう日中の最高気温は、富山市で25度の夏日に、高岡市伏木で23度と、きのうと同じくらいの予想です。