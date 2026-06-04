北海道旭川市で2024年4月、当時17歳の女子高校生Aさんが神居古潭（かむいこたん）の橋から転落し死亡した事件で、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。初公判には一般傍聴席23席に対し313人が集まり、高倍率の抽選となった。 検察側によると、事件の発端はAさんがSNS上で内田被告の画像を無断使用したことだった。内田被告は画像の使用を知るとAさんに謝罪や50万円の支払い