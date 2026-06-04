米国ゴルフ協会は3日、全米女子オープン選手権（4日開幕）の賞金総額が1250万ドル（約20億円）になると発表した。全米女子プロ選手権と同額だった昨年から50万ドル増え、女子のメジャー大会で最高額。（共同）