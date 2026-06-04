富山市出身でアメリカの「NBA」で活躍する八村塁選手の、富山県内初の公式凱旋イベントが、8月に富山市で開かれることが決まりました。八村塁選手「富山の方々みんなが見に来てくれるような、注目いただけることをやっていきたいなと思っているので、富山の（イベント）はもっと楽しく、本当にお祭り感覚でできたらいいなと思いますね」メイン会場は、今年10月に開業する「YKK AP ARENA」で、正式オープンを前に特別開催され