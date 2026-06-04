ギャルモデルの今井アンジェリカ（25）が3日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」（水曜後11・00）に出演。自身の恋愛術を伝授した。同番組では「理想の恋愛は追う恋愛か追われる恋愛か」を巡ってディベートを展開。“追う恋愛”側の「カーネーション」吉田結衣は「追ってくれたほうがもちろんうれしいですけど」と断りながら、「追ってくれた人が自分がまったく好きじゃなかった時のストレス。あしらう時の面倒くささ」を挙