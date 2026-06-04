【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）【映像】CBがこの位置で！識者も唸る秀逸ゴラッソU-19日本代表のDF松本果成（湘南ベルマーレ）が、一矢報いるゴールを挙げた。巧みなボールタッチから冷静にネットを揺らし、ファンから称賛の声が相次いでいる。U-19日本代表は6月3日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB第2戦で