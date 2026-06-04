物価高の影響を受ける県民や県内の飲食店を支援するとして、県は6月4日からプレミアム付き電子食事券の販売を開始しました。販売された食事券は、プレミアム率25％の電子食事券（PayPay）で、額面1万2500円分が1口1万円で販売されています。1人あたり5口までの購入制限があり、先着で50万口を販売します。販売期間は6月4日から8月31日で、電子食事券が利用できるのは、PayPayに加盟している県内の飲食店が対象ということです。電子