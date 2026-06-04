愛知県は、職員が女性のスカートの中を盗撮し罰金刑を受けたと発表しました。 【写真を見る】酔ってスカートの中を… エレベーター内で盗撮 愛知県の34歳男性職員 ｢被害者と家族に対して申し訳ない｣ 罰金50万円の略式命令 罰金刑を受けたのは、愛知県の県民文化局に勤務する34歳の男性主査です。愛知県によりますと、男性主査は5月23日午前4時ごろ、酩酊した状態で名古屋市中区のマンションのエレベ