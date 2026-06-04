W杯では数々の伝説が生まれている。1958年のスウェーデン大会を制したブラジル代表もそのひとつだ。この大会では、ペレ氏がブラジル代表でデビュー。弱冠17歳という若さであったが、10番を背負い、準々決勝のウェールズ戦では17歳と239日という史上最年少ゴールを記録。準決勝フランス戦ではハットトリックを記録し、鮮烈なW杯デビューとなった。そして決勝のスウェーデン戦でも2ゴールを記録。世界に「王様」ペレの誕生を強烈に印