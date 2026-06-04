イングランド代表は、まもなく開幕する北中米W杯の優勝候補として大会に臨む。優秀なタレントを数多く揃えるイングランドだが、戦いぶりは質実剛健で知られており、しぶとく勝ち上がる姿を目にするだろう。かつてイングランド代表はPK戦に勝てないことで知られ、「呪い」とも言われていたが、2018年のロシアW杯でコロンビア代表をPK戦で下してからは、2019年のネーションズリーグ・スイス代表戦、2024年のEUROでの同じくスイス戦な