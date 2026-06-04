バイエルン・ミュンヘンに加入して3シーズン目となった今季も、ハリー・ケインは期待以上の活躍を見せた。公式戦51試合に出場して61ゴール、シュツットガルトとのDFBポカール決勝ではハットトリックを記録してブンデスリーガとの二冠達成に大きく貢献した。充実したシーズンを過ごしたことで、ケインは自分にも今年のバロンドール獲得のチャンスがあるという手応えを感じているようだ。フランス紙『L‘Équipe』のインタビュー