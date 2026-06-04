RIOT MUSICが運営するVSingerレーベル「無原唱レコード」と、CORSAIRが展開するブランド「Elgato」によるコラボレーション商品の販売が発表された。 「Stream Deck MK.2専用フェイスプレート＆プロファイルセット」全5種と、対応機種となる「Stream Deck MK.2」が、6月4日18時よりRIOT MUSIC OFFICIAL STOREにて数量限定で販売される。 「Stream Deck」は、鮮やかなLCDキーを搭載した配信コ